"Зуби дракона" трималися менше за добу: ЗСУ прорвали лінію суровикина — BILD

Воїнам також вдалося просунутися вперед

Українські військові продовжують досягати успіхів у ході контрнаступу й одним із них став прорив укріплення "лінії суровікіна". Це сталося неподалік звільненого напередодні села Роботине Запорізької області

Про це сказав німецький військовий аналітик BILD Юліан Репке, пише BILD. У вівторок, 29 серпня, він повідомляв, що ЗСУ наступають звідти на південний схід у напрямку села Вербове. На шляху їм попалася фортифікаційна лінія з бетонних "зубів дракона", проте тривало це не більше як добу.

"Українська армія прорвала головну російську оборонну "лінію суровикина" і наближається до села Вербове Запорізької області. Тобто "зуби дракона" стримували українських солдатів лише близько доби", — пише Репке.

Він також підкреслив, що в цьому ж районі українські військові змогли просунутися на 2 км на схід від села Новопрокопівка.

Довідково: наприкінці листопада 2022 року, коли російські окупанти після звільнення Херсона відступили на лівобережжя Дніпра, там почала з’являтися так звана "лінії суровікіна". Під лініями мається на увазі мережа окопів та бліндажів, мінних полів, танкових пасток та вогневих позицій. Також ця лінія складається з бетонних пірамід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генеральному штабі України розповіли, як відбувається контрнаступ ЗСУ. Зазначається, що наступальні операції проводяться на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.