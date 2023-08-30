Посилять мобілізацію чи ні? Кого призовуть у вересні та яких новинок чекати

Восени українців може чекати кілька нововведень

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки з військкоматів. Про те, як це відбуватиметься з вересня 2023 року, розповідає "Телеграф".

Кого зараз мобілізують

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років. Однак, згідно з чинним законодавством, чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу. Тут слід зазначити, що хоча у травні 2023 року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років, але (на момент виходу публікації) президент Зеленський ще не підписав цей закон, а отже, він не набув чинності.

Отже, отримувати повістки до армії влітку будуть:

придатні для служби за станом здоров’я та з військовим досвідом;

придатні до служби за станом здоров’я чоловіка віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки;

зняті, а також виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

особи з інвалідністю та чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом – лише добровільно та за місцем проживання.

Хто не підлягає призову по мобілізації

В Україні чоловіки від 18 до 60 років не підлягають мобілізації, якщо вони мають тяжкі хвороби, вони були засуджені за тяжкі злочини або подали документи, що підтверджують відстрочку від мобілізації. До них належать такі випадки:

якщо було перенесено операція, не мобілізують тимчасово відновлення за рішенням ВЛК;

якщо під час операції встановлені металоконструкції;

якщо чоловік має тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, деформування кісток, що виключають виконання обов’язків;

хворі на тяжкі хвороби, як СНІД, гепатити, туберкульоз, та інші схожі;

засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини;

чоловіки, які мають право на відстрочку та подали документи, що доводять таке право:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

через бронювання;

за професією;

для навчання та наукових досліджень;

Для того, щоб підтвердити відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, необхідно після отримання повістки про уточнення даних, надати довідки, які:

підтверджують сімейні обставини;

наявність бронювання;

вилучення з військового обліку через стан здоров’я;

що доводять навчання чи заняття наукою;

роботу чи службу за професіями, які гарантують відстрочку.

Варто нагадати, що український Кабмін вніс зміни до постанови, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, було розширено перелік сфер, працівників яких може бути заброньовано.

Останні нововведення (введені і поки ще ні)

Відстрочку від мобілізації хочуть скасувати тим, хто вдруге здобуває вищу освіту;

У Харківській області посилюють мобілізацію ( Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів).

В Україні хочуть змінити правила вручення повісток. Зокрема, повноваження на вручення цього документа з’являться у комунальників та власників будинків.

Чи чекати на посилення мобілізації в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов: "У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням потреби у хлопців та дівчат, яких треба призивати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу".

Він нагадав, що в Україні відпрацювали далеко не перший етап мобілізації, а тому роздмухувати якийсь шум щодо посилення її правил явно не варто. Втім, чиновник все ж таки не виключив проведення додаткового призову до лав ЗСУ, оскільки відповідне звернення надходило від військовослужбовців. Однак навіть у цьому випадку будь-якого виходу за межі вже існуючих правил мобілізації не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як за допомогою цифровізації посилять мобілізацію.