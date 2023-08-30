"Україна "переписує" військові підвалини: секретар РНБО відповів Заходу на критику контрнаступу ЗСУ

До 24 лютого ядерні країни ще жодного разу не нападали на сусідів

Секретар РНБО Олексій Даілов прокоментував заяви західних ЗМІ про те, що український контрнаступ нібито рухається недостатньо успішно. Він зазначив, що до нападу росії жодна країна у світі не стикалася з загрозою знищення нації ядерною країною, тому Україна змушена діяти на межі можливостей.

Про це він заявив у статті для LB.ua. За його словами, сьогодні армія України надає приклад військовому командуванню країн НАТО та ЄС.

Данилов зазначив, що Україна змушена вести повноцінну конвенційну війну на Європейському континенті з ядерною державою, тобто росією. При цьому Україна змушена утримувати стратегічну ініціативу. Однак до 24 лютого 2022 року таку ситуацію важко було уявити, звідси й некомпетентність знань, відсутність досвіду. І ці особливості країни Заходу мають враховувати, коли беруться критикувати манеру ведення війни України.

Крім того, до повномасштабного російського вторгнення ядерна держава ніколи не намагалася знищити цілу націю, для якої раніше нібито виступала "гарантом безпеки". До цього ж, Україна змушена оборонятися в умовах, коли вся країна перебуває у зоні поразки ворожими ракетами — такого у світовій практиці ще не траплялося.

Після закінчення Другої світової війни на території Європейського континенту не було досвіду успішного управління сотнями тисяч солдатів за умов повномасштабної війни. Але зараз цей досвід мають Сили оборони України, які протистоять армії ворога, яка, до того ж перевершує за чисельністю. Враховуючи це, навіть армії країн ЄС, НАТО та США на сьогодні орієнтуються на український досвід, а теоретики змушені оперативно редагувати усталені військові доктрини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США не влаштовує тактика українського контрнаступу, але американський генерал дав критикам слушну пораду.