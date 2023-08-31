Російського окупанта, який ґвалтував українок, вирахували: його вже покарали ЗСУ (фото)

Про злочинця вже відомо буквально все

В Україні ідентифікували російського окупанта, який підозрюється у зґвалтуванні неповнолітніх українок навесні 2022 року. За вчинене його вже покарали Сили оборони, але правоохоронці все одно підготували йому підозру.

Як стало відомо "Телеграфу" зі своїх джерел, мова йде про лейтенанта зс рф олександра лебідя. Про звірства загарбника говорять два задокументовані епізоди:

Перший стався у квітні 2022 року в одному із сіл Херсонської області. Тоді підозрюваний забрав у батьків неповнолітню, відвіз в інше приміщення і змусив розпити алкоголь, від якого дівчина знепритомніла. Коли прийшла до тями – побачила сліди побоїв на тілі та обличчі і відчула біль.

При цьому підозрюваний знав, що постраждала неповнолітня, адже особисто розпитував її про вік. Він також усвідомлював, що дівчина налякана і не бажає мати із ним сексуальні стосунки.

Другий епізод стався вже в іншому селі, але за такою ж схемою - забрав з двору молоду дівчину. Дорогою погрожував зброєю і вистрілив біля обличчя. Потім змусив випити міцний алкоголь та зґвалтував.

І в цьому випадку підозрюваний знав, що дівчина налякана і не бажає мати з ним сексуальних стосунків.

Про злочинця вже відомо буквально все. Наприклад, те, що він проживає в селі Агаполово (Ленінградська область), його адреса та номери телефонів.

Ось так виглядають його сторінки в Instagram:

А ось так виглядає мама ґвалтівника:

Вона, до речі, досі у жалобі – її син-злочинець загинув на війні 6 жовтня 2022 року.

Незважаючи на те, що Сили оборони вже винесли свій "вирок" окупанту, від правосуддя йому не вдасться втекти навіть на тому світі. Наразі правоохоронці вже готують оголошення підозри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звірства російських військових та знущання з полонених шокували Місію з прав людини ООН.