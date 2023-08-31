"Знову перевершили очікування": генсек НАТО висловився про контрнаступ ЗСУ і дав пораду союзникам

Незважаючи на нелегкий шлях до перемоги через важкі бої на фронті, українські воїни продовжують досягати успіхів

Під час літнього контрнаступу Збройних сил України військові успішно відтісняють та вибивають окупантів із їхніх позицій. Також їм вдається прориватися через деякі зміцнені лінії оборони супротивника.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише CNN. Він дав позитивну оцінку контрнаступу та наголосив на важливості підтримки України з боку союзників та партнерів.

"Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема завдяки мінним полям", — сказав він.

Столтенберг наголосив, що попри нелегкий шлях до перемоги через важкі бої на фронті, українські воїни продовжують досягати успіхів, які набирають обертів.

Водночас генсек не погодився із невдоволенням деяких західних військових та експертів, які критикують контрнаступ, заявляючи, що він проходить надто повільно. Єнс Столтенберг наголосив, що між союзниками з НАТО та з українською стороною ведеться постійний діалог.

"Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам’ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення рф в Україну — тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів або тижнів. Але вони звільнили північ — Київ, схід — Харківську область, територію на півдні — Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів", — заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генеральному штабі України розповіли, як просходить контрнаступ ЗСУ. Зазначається, що наступальні операції наразі ведуться на двох напрямках.