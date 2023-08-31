"А ви скидайтеся на дрони": у Мінспорту вирішили відремонтувати тенісні корти за сотні мільйонів

Тендер оголосило Міністерство молоді та спорту України

В Україні продовжуються скандали з дивними (як для війни) держзакупівлями. Не встигли українці ще відійти від барабанів за мільйон, як у Києві вирішили відремонтувати тенісні корти за сотні мільйонів.

Про це свідчить інформація із сайту Prozorro. Тендер було оголошено Міністерством молоді та спорту України.

Вказується, що у Голосіївському районі Києва на базі держпідприємства "ЦУТБ "Льодовий стадіон", що знаходиться на проспекті Академіка Глушкова, хочуть створити Національний тенісний центр. Для цього чиновники зібралися відремонтувати тенісні корти та будівлі. Загальна вартість послуг складає 307 млн. 831 тыс. 733 грн.

Через це серед українців спалахнув справжній скандал. Багато хто вважав, що такі витрати не потрібні нашій країні під час війни і висловав своє обурення.

Варто зазначити, що зараз тендер уже відмінили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у бомбосховища Києва закупили дорогі мати. Загальна сума – 3 млн гривень. При цьому інші райони в цей же проміжок часу зробили аналогічні закупівлі, але витратили на них вдвічі менше бюджетних коштів.