"Наша армія не настільки велика": Данілов зробив заяву про втрати на фронті

Озвучені на Заході цифри надто великі

Заяви західних ЗМІ про втрати Збройних сил України, які нібито складають близько 70 тисяч осіб, перебільшені та не є правдивими. Тому зважати на цю інформацію не варто.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю WELT, коментуючи питання щодо втрат української сторони на фронті.

"Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати у 70 тисяч військових. Втрати ЗСУ, про які говорять західні ЗМІ, перебільшені та недостовірні", — сказав він.

Також Данілов підкреслив, що журналісти, які розповсюджують таку інформацію, вказуючи такі цифри, ймовірно, зовсім не знають точних даних.

"Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не мають точної інформації про ситуацію в нашій країні. Мені незрозуміло, чому шановні журналісти поширюють таку недостовірну інформацію про наші втрати", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командувач Збройних сил Великобританії Тоні Радакін озвучив приголомшливі цифри втрат техніки з боку російських окупантів.