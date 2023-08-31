"Є успіхи": стало відомо про нові досягнення контрнаступу України (мапа)

Росіяни намагаються щось зробити, але у них не виходить

Українські військові продовжують свій контрнаступ. У цьому (і не тільки) вони мають певні успіхи.

Так, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, і на півдні, і на сході ЗСУ має нові досягнення. Детальніше за напрямками:

Схід

Активні бойові дії зараз там відбуваються на Лиманському напрямку. Там зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Але безуспішно. Наші захисники знищують ворога та не дають реалізувати його плани.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут . Важкі бої продовжуються в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, що закріплюються на досягнутих рубежах ", — каже Маляр.

Південь

Є певні успіхи, зокрема, на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка.

"Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначила вона.

Північ

Росіяни тримають у Брянській, Курській та Бєлгородській областях три угруповання військ прикриття державного кордону ("Брянськ", "Курськ" та "Білгород"). Їх метою є сковування наших військ і недопущення їх перекидання до районів активних бойових дій.

"Продовжує обстріли населених пунктів з території російської федерації і проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону України", — розповіла Маляр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генсек НАТО висловився про контрнаступ ЗСУ та дав пораду союзникам.