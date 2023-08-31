Пропагандистський ролик путінців для ЗСУ вдало перемалювали в Україні: працюватиме на нас (відео)

Росіяни демонструють повне нерозуміння того, що відбувається в Україні

У росії зняли пропагандистський ролик для українських воїнів. Однак його трохи підправили, і тепер він працює на Україну.

Оновлене відео опубліковано у Telegram-каналі "Хочу жити". На ньому змінили лише одне — прапор України на прапор рф, інше чітко передає реалії росії.

На кадрах молодий хлопець, який гине на полі бою. Він не хотів воювати, але матері забракло грошей на хабар, а батькові не допомогли "старі зв’язки". Хлопець намагався сховатися, але "путіну потрібно м’ясо". І ось він гине. Але все можна змінити, здавшись у полон.

"Ось що буває, коли росіяни знімають пропагандистські відео про Україну: на виході все одно виходить документалка про реальність, що їх оточує. Заміни українські прапори в кадрі на російські (що і зроблено в даному випадку) — і все встає на свої місця", — йдеться у підписі до ролика.

Як наголосив український журналіст Денис Казанський, є користь і від російських пропагандистів. Зняті ними ролики, розраховані на українців, чудово підходять для самих росіян. Потрібно лише поміняти прапор України на прапор рф, більше нічого міняти не потрібно.

"Взагалі, досі вражає, наскільки в росії не розуміють Україну та українців, якщо досі вірять, що подібна агітація може мати якийсь сенс. Після того, як Z-людожери з радісним улюлюканням викладали відео відрізання голів і вух, а також розстрілів українських полонених, здатися в полон добровільно, без крайньої потреби таким садистам може тільки самогубець і мазохіст", — констатував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями у кремлі було затверджено тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на таких темах — мобілізація, контрнаступ, корупція, зневіра партнерів і не лише.