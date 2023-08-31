"Нехай смалить ефектно та ефективно": Данілов показав запуск секретної зброї, українці у захваті (відео)

Відео викликало захоплення в мережі

Українські військові в рамках "Ракетної програми Володимира Зеленського" випробували нові ракети. Випробування пройшли успішно, а значить, незабаром боєприпаси можуть опинитися на фронті.

Відео запуску ракети показав секретар РНБО Олексій Данілов. Він натякнув, що нова розробка використовуватиметься на території ворога і не лише.

Данілов не розповів жодних подробиць, оскільки, швидше за все, розробка ракети тримається у секреті. Її випробування проводили вночі й на відео з місця видно, як боєприпас стрімко вилітає у бік мети, висвітлюючи все довкола.

"Ракетна програма Президента України у дії. Випробування успішні, застосування ефективно. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…". P.S. Тиха і співоча українська ніч…", — загадково написав секретар РНБО.

У сьогоднішньому звіті Володимир Зеленський розповів, що Мінстратегпром доповіло йому про результати власного виробництва зброї та успішне її застосування. Вдалося вразити ціль на відстані 700 км. Ймовірно, Олексій Данілов виклав відеопідтвердження цієї заяви.

Під відео українці позитивно відреагували на нову розробку та побажали, щоб Сили оборони з її допомогою "смалили ефектно та ефективно".

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україна модернізувала ракети "Нептун". Основна мета — досягати ударами віддалених територій росії.