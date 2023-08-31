По аеродрому у Курську вдарили дрони... з картону: журналіст показав відео випробувань

Уламки таких дронів розлітаються на велику площу

У ніч на 27 серпня 16 дронів-камікадзе атакували аеродром у російському Курську, пошкодивши не лише літаки, але й кілька ЗРК. Однак це були не звичайні БПЛА, а картонні.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, назвавши проведену операцію "Картоном по губах". Він опублікував відео, на якому видно кадри роботи цих дронів по цілях.

Картонні дрони успішно досягли аеродрому та відпрацювали по цілях завдяки тому, що не були помічені ворожою ППО. Вони змогли подолати російську ешелоновану систему із радарами далекого виявлення.

На кадрах видно, як дрон наближається до цілі та вибухає у повітрі. Уламки та інші елементи, що вражають, розлітаються на велику площу, достатню для того, щоб пошкодити літак. Росіяни також підтверджують цю інформацію, заявивши, що картонний дрон може нести із собою ще 4–5 кг вантажу, наприклад, вибухової речовини. За їхніми словами, це були австралійські дрони SYPAQ.

"Основна особливість цього дрону — його модульність і одноразовість, бо зроблений він практично повністю з просоченого воском паперу та гумок, що разом робить його практично невидимим для РЛС", — скаржаться у прокремлівських пабліках.

Нагадаємо, що в результаті атаки на курский військовий аеродром відомо про пошкодження чотирьох літаків Су-30 та одного МІГ-29. Крім того, вдалося вразити радари комплексу С-300 та два ЗРК "Панцир-С1".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що аеродром у Пскові атакували невідомі дрони. Відомо про те, що пошкоджено та знищено літаки Іл-76.