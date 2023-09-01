Довгоочікувані танки мчать в Україну: коли ЗСУ зможуть отримати Abrams

США зобов’язуються прискорити доставку

В Україні очікується постачання американських танків Abrams, постачання яких у серпні схвалили Сполучені Штати Америки. Вже відомо, що частина цієї техніки прийде у середині вересня.

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела. За даними видання, в перший місяць осені буде здійснена поставка десяти одиниць танків Abrams з 31.

Зазначається, що західні чиновники сподіваються, що поповнення запасів ЗСУ такою технікою дасть українським воїнам перевагу, необхідну під час контрнаступу для прориву оборони російських окупантів.

Представник Міноборони США сказав, що десять 70-тонних танків зараз перебувають у Німеччині. Там вони проходять фінальну реконструкцію, після завершення якої буде направлено до України.

"США зобов’язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", — сказав представник Пентагону полковник Мартін О’Доннелл.

Водночас видання пише, що українські військові завершили програму навчання на американських танках M1 Abrams. Близько 200 українських захисників тренувалися на навчальних танках на полігонах армії США у Німеччині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові отримали данські танки Leopard 1A5DK. Ця техніка була викуплена Нідерландами, Німеччиною та Данією у приватної компанії FFG.