Чи є шанс у Зеленського на виборах 2024 року: відповіли читачі "Телеграфа"

5 відсотків взагалі не підуть на вибори

Більшість українців позитивно ставляться до того, що Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін. За їхніми словами вони готові віддати за нинішнього главу держави свої голоси.

Про це свідчать дані опитування у групі "Телеграфа" у Telegram. У ньому взяли участь понад 1600 осіб.

Так, 56 відсотків опитаних ствердно відповіли на запитання, чи підтримають вони Зеленського на виборах у 2024 році. Ще 27 відсотків не визначилися з відповіддю та хотіли б побачити весь список кандидатів.

12 відсотків заявляють, що не голосуватимуть за Зеленського, а ще 5 відсотків взагалі не підуть на вибори.

Голосування, до речі, ще не закрите, і ви можете висловити свою позицію, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ натякнув, що може піти на другий президентський термін.

"Я думаю, що світова демократія нас підтримає. Я не кидаю своєї країни", — сказав глава держави.

Раніше ми писали про те, що Зеленський зробив заяву щодо можливості виборів в Україні під час війни.