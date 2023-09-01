Окупанти вигадали нову підлість проти українських захисників: що дізналися в CNN

Мобільні шкідливі програми вкрай підступні, оскільки вони можуть надати розвідувальним службам інформацію про фізичне місцезнаходження цілей

Російські хакери намагалися зламати мобільні пристрої українських бійців, щоб викрасти конфіденційну інформацію про військові плани та виконання бойових завдань. Результати хакерської атаки поки не зрозумілі.

Як пише CNN, розвідки п’яти країн — США, Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великобританії підтвердили звіт української служби безпеки СБУ. Йшлося про те, що російські хакери намагалися проникнути в планшети Android, які використовували українські військові.

За даними СБУ, шкідливий код російських хакерів був розроблений для крадіжки даних, що відправляються з мобільних пристроїв бійців на супутникову систему Starlink, створену компанією мільярдера Ілона Маска. Супутники Starlink відіграли вирішальну роль у забезпеченні зв’язку на полі бою в Україні.

"Ці новини показують, що боротьба за контроль над конфіденційними військовими даними у кіберпросторі стала ключовим фронтом у повномасштабній війні росії з Україною", — йдеться у матеріалі.

Однак неясно, наскільки успішною була спроба злому. Служба безпеки України заявила, що заблокувала деякі спроби російських хакерів. Водночас, за даними СБУ, росіянам вдалося проникнути до планшетів на полі бою та встановити на них шкідливе програмне забезпечення.

"Мобільні шкідливі програми особливо підступні, оскільки вони можуть надати розвідувальним службам інформацію про фізичне місцеперебування цілей. Ця можливість може бути надзвичайно ефективною на полі бою", — зазначив Джон Халтквіст, головний аналітик охоронної компанії Mandiant, яка належить Google.

Як повідомляв "Телеграф", перші 10 танків Abrams можуть бути в Україні вже в середині вересня. Загалом ЗСУ мають отримати 31 такий танк.