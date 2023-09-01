Є фото удару: Буданов зробив зізнання щодо атаки на Псков

Дрони били по вразливих місцях

Атака на російський аеродром у Пскові, де було знищено кілька військово-транспортних літаків Іл, відбувалася з території росії. А один із дронів зафільмував на свою камеру сам момент удару.

Про це пише The War Zone, посилаючись на слова та дані начальника ГУР МО Кирила Буданова. За його інформацією, наразі вже відомо про знищення двох Іл-76. Ще стільки ж серйозно пошкоджені.

На новому фото від української розвідки видно момент підриву російського літака. При цьому, зазначає видання, інфрачервоне зображення означає, що, швидше за все, це були бомби, які були скинуті з дрона або дронів під безпосереднім управлінням пілота, якщо тільки джерело зображення не виступало як спостережний дрон для реєстрації удару, "що здається малоймовірним".

"Це відповідало б коментарям Буданова про те, що це був удар, завданий усередині росії, ймовірно, дуже близько до бази", — пишуть журналісти, посилаючись на слова Буданова:

"Ми працюємо з території hосії", — заявив він, не уточнивши те, удару завдали безпосередньо його бійці чи російські партизани.

Також журналісти, посилаючись на слова Буданова і знаходячи підтвердження на знімках, пишуть, що російські літаки були спеціально атаковані у вразливі місця — верхню частину, де розташовані паливні баки і важлива частина лонжерона крила.

"Паливо на борту, можливо, було причиною того, що два інші літаки повністю згоріли, але ми можемо припустити, що ціллю була та сама критична область", — йдеться в матеріалі.

У той же час слід зазначити, що 31 серпня Володимир Зеленський заявляв про успішне застосування української зброї на 700 кілометрів, що приблизно відповідає відстані від Київської області до Пскова. Але точне місце не вказувалося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нові супутникові знімки з аеродрому Пскова насмішили українців.