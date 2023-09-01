"Буде палати...": Данілов зробив цікавий натяк, говорячи про далекобійну зброю

Розробка далекобійної зброї є досить складним процесом

Російські окупанти вже починають явно відчувати на собі українську далекобійну зброю. Однак для них це лише початок цієї історії, адже вже зовсім скоро у них запалає ще більше, і в прямому, і в переносному значенні.

Про це у п’ятницю, 1 вересня, сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону. При цьому важливо врахувати, що Україна, на відміну від країни-агресора, не бореться з простими громадянами росії.

"Те, що стосується нашої зброї, вона використовується суто по військових об’єктах згідно з усіма нормативно-правовими міжнародними правилами", — сказав він.

Данілов підкреслив, що українські війська не атакують дитячі садки, школи, лікарні чи інші місця, де, можливо, можуть бути цивільні. У цьому він бачить принципову різницю між Україною та росією, оскільки остання неодноразово завдавала ударів по людних місцях та цивільних об’єктах.

Секретар РНБО зазначив, що перший указ щодо ракетної програми був ще 1 березня 2020 року, а відповідне рішення щодо цього готувалося у січні-лютому того ж року. Він додав, що розробка далекобійної зброї є досить складним процесом.

"Для того, щоб вона була сучасною і давала відстань у тисячі кілометрів, — це потужна робота великих колективів", — пояснив Данілов.

Він каже, що сьогодні вже можна говорити про те, що Україна має результат, а найближчим часом Данілов анонсує справжню "пожежу"

"Повірте, що найближчим часом у деяких буде палати. І палати буде в прямому розумінні цього слова", — наголосив він.

В Україні продовжується виробництво далекобійної зброї та дальність 700 км не є межею.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 вересня росію атакували невідомі дрони. У зв’язку з цим у столичних аеропортах оголошено план "Килим", а частину рейсів скасовано або затримано.