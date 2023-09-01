"Війна має бути перенесена до рф": Буданов сказав, коли росія захоче реваншу

Говорячи про перенесення війни на іншу територію, слід врахувати, що Україна не використовує такі методи, як РФ, а тому порівнювати в такому випадку не можна

Навіть після перемоги України у повномасштабній війні росія однозначно захоче реваншу. Інше питання полягає в тому, скільки часу їй знадобиться, щоби підготуватися до нього.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. Згідно з його прогнозами, може йтися й про десяток років. Цей час піде на відновлення росії у військовому аспекті.

"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", – сказав він.

Також Кирило Буданов вважає, що перенесення війни на територію російської федерації чудовою ідеєю. Журналістка нагадала слова Володимира Зеленського про те, що перенесення війни це великий ризик для України, адже тоді країна може залишитися без підтримки західних партнерів.

"Дивіться, ми не працюємо такими методами, якими працює російська федерація. Тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло для нас, є російська федерація та інші їх території, де є їхній вплив, для того, щоб їх розтягнути, скувати", — сказав голова ГУР.

Також він додав, що чим масштабнішими будуть ці операції, тим краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський припускає такий сценарій, що війна в Україні може закінчитися вже у 2023 році. На це впливатиме низка факторів.