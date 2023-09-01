Під звуки сирен та у бомбосховищі: перший дзвінок українських дітей пробирає до сліз (відео)

росія країна-терорист

Перше вересня — День знань та перший навчальний день для українських дітей у 2023 році проходить під звуки сирен. Через російську агресію школярі змушені ховатися від перманентних атак у бомбосховищах. Але вони не сумують — співають патріотичні пісні та вірять у перемогу наших захисників.

Таке перше вересня, наприклад, путін влаштував дітям у Кривому Розі. Ці кадри не можуть не брати за душу.

"Якщо раніше 1 вересня викликало лише сум через завершення канікул, тепер здебільшого учні мріють про повернення у свої класи, а вчителі — аби не доводилося евакуювати та заспокоювати у сховищах дітей", — пишуть автори відео.

Сучасна реальність для українських дітей пробирає до сліз наших співгромадян, котрі масово залишають "реакції" під відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки шкіл в Україні розпочали роботу 1 вересня.

Також ми повідомляли про те, на що чекати українським школярам від нового навчального року. У деяких школах прагнення керівництва виконати рекомендації міністерства разом із обмеженими можливостями закладу призвело до появи вкрай сумнівних розкладів занять.