Буданов відповів, чи вдарить рф ядерною зброєю, якщо втратить Крим: журналістка не стрималася

Загроза для українців "нульова"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що росія не застосує ядерну зброю у цій війні. Навіть якщо втратить Крим.

Свою думку він висловив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. Розвідник зазначив, що пристрої, які в народі називають ядерною зброєю, у російських документах значаться як "засоби стратегічного стримування".

"Це навіть не зброя", — пояснює Буданов.

Твердження Буданова у тому, що рф не застосує ЯО, до речі, викликали в журналістки бурхливу реакцію у вигляді нового питання "А, що бл***ь, якщо "ні"?".

"Ні, нереально", — переконує глава ГУР.

Буданов прокоментував і новини та про ядерну зброю в Білорусі. І в цьому випадку він також вважає, що загроза для українців є "нульовою".

"Це просто велика геополітична гра", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо путін озброює армію лукашенка, зокрема, ядерною зброєю.

Також ми повідомляли про те, що військовий експерт Олег Старіков у коментарі "Телеграфу" розповів про те, що собою представляє тактична ядерна зброя.