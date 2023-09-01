Буданов відповів, чи вдарить рф ядерною зброєю, якщо втратить Крим: журналістка не стрималася
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Загроза для українців "нульова"
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що росія не застосує ядерну зброю у цій війні. Навіть якщо втратить Крим.
Свою думку він висловив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. Розвідник зазначив, що пристрої, які в народі називають ядерною зброєю, у російських документах значаться як "засоби стратегічного стримування".
"Це навіть не зброя", — пояснює Буданов.
Твердження Буданова у тому, що рф не застосує ЯО, до речі, викликали в журналістки бурхливу реакцію у вигляді нового питання "А, що бл***ь, якщо "ні"?".
"Ні, нереально", — переконує глава ГУР.
Буданов прокоментував і новини та про ядерну зброю в Білорусі. І в цьому випадку він також вважає, що загроза для українців є "нульовою".
"Це просто велика геополітична гра", — каже він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо путін озброює армію лукашенка, зокрема, ядерною зброєю.
Також ми повідомляли про те, що військовий експерт Олег Старіков у коментарі "Телеграфу" розповів про те, що собою представляє тактична ядерна зброя.