З’їв "Снікерс", запив "Пепсі" — допоміг окупанту: в Україні ухвалили гучне рішення

Обидві компанії на початку повномасштабного вторгнення заявляли про скорочення діяльності в рф

Дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Хоча ці компанії заявляли про скорочення свого бізнесу в росії, вони продовжують там працювати та сплачувати значні податки до бюджету рф.

Про це повідомляється на сайті Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). Зазначається, що таким чином PepsiCo та Mars підтримують економіку країни-агресора.

PepsiCo працює в росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тисяч співробітників та 40 тисяч сільськогосподарських працівників. У перший рік повномасштабного вторгнення компанія збільшила свої прибутки в рф. Податки до її бюджету були сплачені більш ніж на 115 млн доларів. У березні 2022 року PepsiCo заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну. Проте невдовзі відновила провадження під іншими назвами.

PepsiCo виробляє прохолодні напої, соки, чіпси, снеки, молочні продукти та інше. Основні торгові марки: Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, "Агуша", "Диво", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорік", "Машенька" і т.д.

Що робить PepsiCo, інфографіка

Mars працює в росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора 2,5 млрд доларів, створила понад 6 тисяч робочих місць і має на території рф 10 фабрик. Після початку повномасштабної війни компанія обіцяла скоротити бізнес на території рф, проте її фабрики продовжують працювати та навіть збільшили доходи у 2022 році. У бюджет росії на рік вторгнення вона сплатила більш ніж 93 млн доларів податків.

Mars виробляє не лише шоколадними батончиками, а й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, соуси консервовані. Основні торгові марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Також корпорації належить серія марок Wrigley.

Що робить Mars, інфографіка

Варто зазначити, що список "Міжнародних спонсорів війни" є якоюсь "дошкою ганьби" і потужним репутаційним інструментом досягнення ланцюжків поставок у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з росії. Потрапляння в нього не загрожує компанії закриттям, але ставить на ній тавро спонсора того, що рф творить в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited, якій належить маркетплейс AliExpress, було внесено до списку міжнародних спонсорів війни. Вона продовжує працювати у Росії.