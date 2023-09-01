Подумайте про солдатів: Кулеба жорстко відповів західним "знавцям" контрнаступу

Партнери розуміють у якому напрямку все йде насправді

Україна "не зазнає невдачі", а "рухається вперед" у своєму контрнаступі. А ті, хто критикує швидкість ЗСУ, мають уявити себе на місці наших воїнів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі CNN. Він запропонував усім "знавцям" подумати про те, "як це, коли ти повертаєшся з місії, забираєш свій телефон, відкриваєш його і починаєш читати розумних людей, які говорять, який ти повільний і що в тебе недостатньо добре виходить".

"Ти щойно втратив двох своїх приятелів. Тебе мало не вбили. Ти проповз на череві один кілометр, розмінуючи поле. Ти пожертвував собою — ти в жорстокому бою взяв проклятий російський окоп. А потім ви читаєте, як хтось каже: "Ой, хлопці, ви надто повільні", — каже глава МЗС.

Кулеба також зазначив, що партнери України, які нам допомагають, зокрема США, розуміють, що справи йдуть у правильному напрямку.

"І вони розуміють, що жодної трагедії і якогось уповільнення немає. Це відбувається ("повільно" — Ред.) просто тому, що це важко. Це важкий бій", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секретар РНБО відповів Заходу на критику контрнаступу ЗСУ.