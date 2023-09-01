Удар по аеродрому в Пскові: унікальне відео роботи дронів виклали в мережу

Українці причетні до вибухів на військовому аеродромі Пскова

У мережі з’явилося відео атаки дронів-камікадзе на аеродром у Пскові. Операцію було сплановано Головним управлінням розвідки за участю БПЛА, на які донатили українці.

Відео атаки показав блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він розкрив деякі подробиці спецоперації та пообіцяв, що в росії й надалі палатиме.

Усі деталі блогер розкривати не став, як і не став називати засоби, які атакували російський аеродром. З цієї причини публічних звітів про закупівлю не було. Відомо лише, що це українська технологія, на яку донатили громадяни нашої країни.

Також Сергій Стерненко пообіцяв, що вибухи на території "так званої росії" продовжаться і подякував українцям за причетність до атак по території ворога. На додаток він поцікавився, де була в момент атаки на Псков ППО росіян.

"Війна повертається туди, звідки прийшла – до росіян. І ми зробимо все, щоб знищувати військовий потенціал окупантів. Ви кращі. І ця історія – крутий приклад співпраці держави та громадян. Навіть не уявляєте, скільки вже було знищено росіян та їхньої техніки на ваші донати. А ще скільки буде. І, до речі. А де ж була псковська ППО?", — написав блогер.

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня на аеродромі Пскова пролунали вибухи. Скільки саме було БПЛА невідомо, але в результаті атаки було повністю знищено два літаки Іл-76 і ще два аналогічні серйозно пошкоджені, що підтверджують супутникові знімки. Також могли постраждати й інші літаки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ніч на 1 вересня у Пскові знову лунали вибухи. Місцева влада озвучила, що сталося.