Війна — день 556: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти тиснуть на сході

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують проводити контрнаступ і змогли досягти поступу на заході Запорізької області та в районі Бахмута, а у відповідь на це окупанти намагаються тиснути на Куп’янському напрямі. При цьому в росії все сильніше відчувають наслідки війни, оскільки вибухи лунають у дедалі більш віддалених районах, а на фронт доводиться мобілізувати все більше людей, хоча це й не дає жодного результату.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Білий дім наступного тижня планує оголосити про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном

З даними за 30 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 553: ракетний обстріл Києва та Одеси, ЗСУ просуваються в районі Бахмута

Про те, що відбувалося 31 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 554: ЗСУ прориваються на півдні, на території росії все частіше звучать "хлопки"

Інформацію за 1 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 555: Україна зустрічає нову осінь помітними успіхами на фронті