ЗСУ отримають 160 антидронних систем Slinger: знищують не лише БПЛА (фото та відео)

Система оснащена тепловізійним та нічним прицілами

Україна придбала 160 антидронних систем Slinger у Австралії. Український посол Василь Мірошниченко взяв участь у демонстраційній стрільбі з цього комплексу.

Про це повідомляє Defence Blog. Мірошниченко особисто керував комплексом Slinger. Основа цієї антидронної системи – 30-мм гармати M230LF та 7,62-мм кулемета MAG58. Послу вдалося вразити ціль на відстанях 500 та 1000 метрів.

Компанія-виробник Electro Optic Systems заявила, що вона пишається підтримкою української армії. Там уточнили, що Slinger встановлюється на пікап GMC Denali, система для боротьби з дронами оснащена тепловізійним та нічним прицілами. Також її 30-мм гармата здатна вражати транспортні засоби та інші повітряні цілі типу вертольотів. M230LF веде вогонь одиночними пострілами в режимі 100 або 200 пострілів за хвилину.

Комплекс Slinger

"Ми вже підписали два контракти для України на 110 систем, які будуть оснащені М113 та ще 50 систем з компанією під назвою "Практика", їх інтегрують у БТР Bushmaster. Вони складають близько 170 мільйонів доларів, це значний експортний контракт", — розповів подробиці виконавчий віцепрезидент EOS Метт Джонс.

Внутрішній пристрій Slinger

Крім того, найближчим часом 30 мм гармата отримає боєприпаси з дистанційним підривом. Джонс розповів, що M230LF також встановлюється на ударні гелікоптери Apache.

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