"На іншу угоду ми не підемо": генерал назвав головну умову миру в Україні

Визволення Криму стане суттєвим ударом по всій системі організації війни з боку росії

ЗСУ продовжують свій контрнаступ, витісняючи ворога з наших земель. Наразі Україна має значно сильніші позиції, ніж на початку повномасштабного вторгнення росії й тому бореться за повернення до кордонів 1991 року.

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю Obozrevatel. Він розповів про своє бачення звільнення Криму, наголосивши, що не треба плутати знищення Кримського мосту з відвоюванням півострова.

"Керченський міст важливий як засіб. Є й інші мости, по яких нам потрібно бити — Чонгарський, поромна переправа в Керчі і т.д. Тому Керченський міст слід розглядати в контексті руйнування логістичного шляху противника. Але погоджуся з тим, що Керченський або, Як його назвали в Росії, Кримський міст є сакральним об’єктом для Путіна, так само, як вони кажуть, "російськомовний" Харків посмів чинити опір, хоча мав здати кілька десятків кілометрів до кордону і вирушити в "російський світ" з усіма наслідками. Це відомі путінські погляди на основі фальсифікованої історії", — зазначив генерал-лейтенант.

Він додав, що якщо найближчим часом вдасться звільнити Крим, це буде суттєвим ударом у всій системі організації війни з боку росії. Це може бути однією з умов припинення ведення бойових дій.

"Я розрізняю поняття про припинення ведення бойових дій та припинення війни. Наприклад, Японія досі не підписала мирного договору з російською федерацією за підсумками Другої світової війни. Тобто формально вони досі у стані війни. Нас може очікувати та сама ситуація, якщо в росії буде реакційний режим, який поводитиметься відповідним чином і з яким не вдасться укласти будь-який договір про війну", — припускає Романенко.

Він наголосив, що для України мир можливий лише тоді, коли наші інтереси будуть враховані. Жодних угод поза цим принципом підписано не буде.

"Для нас мир буде лише тоді, коли буде враховано наші інтереси, на будь-який інший договір ми не підемо. Це не весна 2022 року, коли була важка ситуація, коли політична сторона України готова була підписати документи, пов’язані з тим, щоб повернутися на вихідні позиції 24 лютого. Але, як відомо, росіяни наполягали на повній капітуляції, на такий підхід вони не пішли, і це добре. Ми зміцніли й тепер боротимемося за повернення до кордонів 1991 року", — резюмував Романенко.

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