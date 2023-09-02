"Мчатимемося, як ракета": ЗСУ розповіли західним ЗМІ що потрібно для успішного контрнаступу

Українські штурмовики розповіли про свою роботу

Основна сила українського контрнаступу — це невеликі штурмові групи, яким доводиться працювати у надважких умовах. І щойно ЗСУ прорвуть другу лінію оборони росіян, то далі контрнаступ рухатиметься "зі швидкістю ракети".

Про це пише NYT. Українські штурмовики розповіли про те, як просуваються на фронті, особливо на Маріупольському напрямі.

Так, невелика штурмова група складається із 8–10 осіб, і таких груп у Силах оборони України є кілька сотень. Кожна з них має своє певне завдання: атакувати траншею, лісопосадку або будинок. Це важкий спосіб ведення війни, але взяті російські укріплення дають можливість українським воїнам планувати подальші кроки.

"Помчали в заздалегідь визначене місце на бронетранспортері і висадилися, коли вибухи і стрілянина трясли землю у них під ногами. Вигнавши або вбивши росіян, з настанням ночі вони захопили будинок, виставивши охорону і переглянувши денну тактику, щоб подивитися, як можна покращити ситуацію. Вранці прийшов новий наказ: "Зайняти ще один будинок", — переказує NYT слова українського штурмовика на ім’я Андрій.

Військові кажуть, що головне у таких штурмах — утримати першу вулицю. Як тільки вона зайнята і повністю під контролем ЗСУ, то у повітря підіймається дрон, який оглядає кожну будівлю, виявляючи російських солдатів. Штурмовики діляться на дві групи: вогнева розстрілює росіян, а маневрена зачищає будинки. Якщо штурм не вдається, будинок руйнується артою.

Ще один ветеран-морпіх на ім’я Максим розповів, що контрнаступ почне рухатися швидше тоді, коли Сили оборони прорвуть не лише першу, а й другу лінію оборони росіян.

"Після першої та другої лінії буде прямий шлях до моря, жодних укріплень. Ми рухатимемося як ракети", — озвучив воїн свій прогноз.

Щодо боїв за Урожайне, то звільнення цього населеного пункту українські воїни сприйняли як ще один крок на шляху до моря. Крім того, для деяких військовослужбовців цей бій був першим, і його успіх відіграв велику роль.

"Це також важливо для впевненості в собі та мотивації. Багато хлопців були новачками, це був їхній перший бій. І тепер вони знають, як це буває", — каже воїн на ім’я Максим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський припустив, що війна може закінчитися цього року. Він назвав кілька критеріїв, які мають для цього здійснитись.