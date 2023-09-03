Війна — день 557: ЗСУ розвивають успіх на південному фронті, на що окупанти "відповідають" ударами по містах

Оперативно про головне за добу

Українські війська не лише успішно стримують атаки окупантів, а й просуваються на окремих ділянках фронту. Зокрема, на півдні ЗСУ успішно прорвали першу лінію оборони росіян та готуються до подальшого наступу. Водночас росіяни не припиняють атак проти мирних українців та цивільних об’єктів, як це було напередодні під час удару РСЗВ по Краматорську.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Українські військові закінчили опановувати керування американськими "Абрамсами" в Німеччині. Перші танки США передадуть Україні вже в середині вересня.

Сили оборони півдня України повідомили про ліквідацію іранського безпілотника "MOHAJER-6", що знаходився в небі над Одеською областю у суботу ввечері.

З даними за 31 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 554: ЗСУ прориваються на півдні, на території росії все частіше звучить "бавовна"

Про те, що відбувалося 1 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 555: Україна зустрічає нову осінь помітними успіхами на фронті

Інформацію за 2 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 556: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти тиснуть на сході