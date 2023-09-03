Перемога займе більше часу: британський генерал спрогнозував рік закінчення війни та дав поради Україні

Нинішній контрнаступ України не витіснить росію

Україні знадобиться час до середини 2024 року, щоб відновити достатньо потужні військово-повітряні сили. За умови посилення західної підтримки, ЗСУ можуть здобути перемогу у війні над російськими окупантами до 2025 року.

Таку думку висловив відставний британський генерал Річард Берронс, який раніше командував Об’єднаними силами королівства, пише Financial Times. За його словами, до настання цієї зими малоймовірне звільнення великої кількості територій.

"Нинішній контрнаступ України не витіснить росію — хоча ніхто цього і не очікував. Малоймовірно також скорочення площі окупації вдвічі до настання зими, що могло б бути однією з найбільш оптимістичних цілей", — сказав він.

Берронс наголосив, що до виходу до моря ЗСУ потрібно пройти ще три лінії оборони російських загарбників, водночас назвавши успіхи воїнів на півдні "скромними". Він вважає, що розпочате цього року не вдасться закінчити через низку проблем.

"В України достатньо ППО, щоб прикрити лише близько третини території країни. Питання нестачі артилерійських боєприпасів було вирішено лише тимчасово — за рахунок постачання касетних снарядів США. Україні знадобиться час до середини 2024 року, щоб відновити досить потужні військово-повітряні сили, і їй дуже не вистачає ключового обладнання, необхідного для розмінування. Виправлення всього цього перенесе війну щонайменше наступного року", — вважає Берронс.

Британський генерал додав, що зараз Київ має берегти резерви.

"Було б катастрофою дозволити тому, що залишилося від 10-го корпусу, незадіяного резерву України, бути розбитим на шматки на російській обороні через поспішні строки", — пояснив він.

Річард Берронс запропонував чотири тактики для ЗСУ найближчим часом:

У холоди дотримуватись принципу "кусай і тримай", прив’язуючи російських солдатів до фронту і діючи "короткими стрибками", щоб знизити втрати. Україні необхідно зробити упор на контрбатарейній боротьбі та знищенні російського військового потенціалу "швидше, ніж він може бути замінений, що зробить його нездатним протистояти сильнішому майбутньому українському наступу". Києву також потрібно застосувати свою сміливість та винахідливість, щоб завдати удару за межами свого кордону. Російський Чорноморський флот має бути нейтралізований як двигун руйнівних ударів москви крилатими ракетам та як ключова перешкода на шляху експорту зерна. Ракетні удари можуть завдати шкоди російським кораблям швидше, ніж вони будуть замінені. Вже до весни 2024 року Чорноморський флот не повинен відігравати суттєвої ролі у цій війні. За припущеннями Берронса, у середині 2024 року захід розпочне посилені поставки боєприпасів і це стане поворотним моментом у наступальних можливостях Києва. Також генерал вважає, що перемога України у війні коштуватиме набагато дорожче, ніж усі сподівалися та займе більше часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський припустив, що війна з російськими окупантами може закінчитися вже до кінця 2023 року. Є низка факторів, які впливатимуть на це.