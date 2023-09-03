Мобілізація триває: які повістки роздаватимуть українцям восени і що вони означають

Не всі повістки означають відправку на фронт

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки з військкоматів. Їх, до речі, є кілька видів.

"Телеграф" розповідає про те, які повістки українцям приходитимуть восени. Насамперед слід зазначити, що всього їх існує 4 види , але поки що не вручають повістки для призову на строкову військову службу, адже призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться під час загальної мобілізації.

Виходячи з усього вищесказаного, восени військовозобов’язані можуть отримати такі повістки:

для уточнення даних (ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо. Вона не означає, що військовозобов’язаний обов’язково буде мобілізований і вирушить на фронт);

на проходження ВЛК (Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов’язує пройти медичне обстеження. До порядку денного додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного. Після медкомісії у цій картці буде зазначено висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби);

мобілізаційний припис (ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо він визнаний придатним до проходження військової служби).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як будуть роздавати повістки восени.