Деякі українці восени зможуть отримати допдопомогу від ООН: скільки і кому платять

Отримати допомогу зможуть не всі

З початку повномасштабного вторгнення рфї багато громадян України мають право на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Одним із видів такої кеш-підтримки є виплати пенсіонерам від ООН.

Цієї осені вищезгадані пенсіонери, які перебувають у прифронтовій зоні, зможуть отримати додаткову допомогу. Надбавку до пенсії українцям надасть ООН, однак отримають цю виплату не всі.

Хто може претендувати на додаткові виплати

ВПО, що проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

особи, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 3 000 гривень на місяць;

громадяни, які не отримували з 01.03.2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Який розмір допомоги

Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншою за 100 грн. Наприклад, якщо пенсіонер отримує, наприклад, пенсію 2400 гривень, йому доплатять 600 гривень.

Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі еДопомога (edopomoga.gov.ua ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що херсонці та миколаївці, які втратили врожай овочів , мають право допомогу за кожну сотку земельної ділянки приватного городу.