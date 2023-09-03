Військкоми йдуть за обмежено придатними чоловіками: кому тепер не вдасться уникнути служби
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Правила мобілізації змінилися
В Україні затвердили новий порядок мобілізації до лав ЗСУ, за яким частину непридатних до проходження служби чоловіків буде визнано придатними.
Як йдеться у рішенні Міноборони, у військово-лікарських комісіях буде оновлено, що вплине на долю деяких категорій військовозобов’язаних.
Зокрема, це стосується "спірних" категорій обмежено придатних до служби людей, які тепер вважатимуться придатними. До них відносяться:
- 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
- 4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- 5-в – безсимптомний ВІЛ;
- 13-в – хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;
- 14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;
- 17-в — невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткострокових проявах;
- 21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
- 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.
Обмежено придатних до служби людей зараховуватимуть до конкретних військових спеціалізацій згідно з рішенням ВЛК.
Крім того, рішенням було знижено поріг придатності для служби у десантно-штурмових військах. Ті, хто раніше вважався непридатним до служби у цьому роді військ, зможуть туди потрапити до закінчення дії воєнного стану.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні триває масштабна перевірка військкоматів, а після її закінчення стануть відомі імена лікарів, які видавали підроблені довідки, а також імена ухилістів.