Військкоми йдуть за обмежено придатними чоловіками: кому тепер не вдасться уникнути служби

Правила мобілізації змінилися

В Україні затвердили новий порядок мобілізації до лав ЗСУ, за яким частину непридатних до проходження служби чоловіків буде визнано придатними.

Як йдеться у рішенні Міноборони, у військово-лікарських комісіях буде оновлено, що вплине на долю деяких категорій військовозобов’язаних.

Зокрема, це стосується "спірних" категорій обмежено придатних до служби людей, які тепер вважатимуться придатними. До них відносяться:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткострокових проявах;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Обмежено придатних до служби людей зараховуватимуть до конкретних військових спеціалізацій згідно з рішенням ВЛК.

Крім того, рішенням було знижено поріг придатності для служби у десантно-штурмових військах. Ті, хто раніше вважався непридатним до служби у цьому роді військ, зможуть туди потрапити до закінчення дії воєнного стану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні триває масштабна перевірка військкоматів, а після її закінчення стануть відомі імена лікарів, які видавали підроблені довідки, а також імена ухилістів.