Гарячі новини з фронту: ЗСУ прорвали найскладнішу російську оборону

На будівництво оборони окупанти витратили 60% свого часу

Українським захисникам вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів і тепер очікується ще швидше просування. Вже зараз ЗСУ тиснуть на слабшу другу лінію оборони.

Про це розповів командувач Української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач українським угрупованням на півдні України, в інтерв’ю The Guardian, йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська підійшли до чергової серії підготовлених російських оборонних позицій на окремих ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим шаром оборони", — йдеться у повідомленні.

Тарнавський зазначив, що на будівництво оборони окупанти витратили 60% свого часу. Прорваний ряд оборонних позицій складається із системи взаємопов’язаних російських окопів та бліндажів, захищених протитанковими ровами та щільними мінними полями.

Командувач прокоментував важливість українських зусиль на півдні України та припустив, що український поступ у західній Запорізькій області є оперативним пріоритетом.

Представник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що мінні поля поблизу наступної серії російських оборонних позицій менш щільні. Штупун та Тарнавський заявили, що українські сили розгортають більше техніки в цих районах і маневрують більше техніки та військ до наступного російського оборонного шару.

Зараз українські війська можуть мати кращі позиції для вільного маневру в тактичному тилу прорваного російського оборонного шару. Тарнавський вважає, що ЗСУ успішно прорвали найскладнішу російську оборону. Тепер вони мають найкращі позиції для вільнішого маневру у тактичному тилу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський не відкидає, що війна з російськими окупантами може завершитися вже до кінця 2023 року.