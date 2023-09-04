Тривог в Україні побільшає? У шойгу заявили про нову "перемогу" своїх "Кинджалів"

У шойгу з такої нагоди навіть нагородять своїх пілотів

Російські війська вперше нібито застосували свою гіперзвукову ракету "Кинджал" із нового носія. До цього їх запускали лише з літаків МіГ-31.

Так, за даними роспропаганди, на війні в Україні екіпаж винищувача-бомбардувальника Су-34 застосував гіперзвукову ракету "Кинджал". Запуск нібито був успішним, а сама операція стала першим випадком запуску такого озброєння не МіГом-31. Зазначається, що у шойгу з такої нагоди навіть нагородять своїх пілотів. При цьому дати цієї операції не повідомляються.

Нагадаємо, що в ніч на 4 вересня на Україну було здійснено масовану атаку. Однак у Повітряних силах говорили про удар "Шахедами" по Одещині, а про застосування ворогами ракет "Кинджал" не повідомлялося.

Також нагадаємо, що в Україні раніше через злети носіїв "Кинджалів" часто лунали масштабні повітряні тривоги. Тепер, якщо росіяни сказали правду, причин для масштабних тривог може побільшати.

Варто зазначити, як раніше писав "Телеграф", Україна вже давно навчилася збивати ці "незбиваємі" ракети путіна.. На початку літа, наприклад, ця зброя падала цілими пачками.