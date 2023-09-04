Польща видає українців, які виїхали незаконно? Що насправді відбувається

З початку повномасштабної війни до Польщі в’їхали близько 2,87 млн. громадян

Польща почала видавати Україні чоловіків, які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

Загалом, за даними польської прикордонної охорони, після 24 лютого 2022 року до Польщі в’їхали близько 2,87 млн громадян України віком від 18 до 60 років. При цьому з них повернулося близько 2,8 млн. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"Одна людина могла перетнути кордон до кількох сотень разів. Але якщо відняти виїзди від в'їздів, то в Польщі залишається близько 80 000 українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації? Невідомо", – зазначає лейтенант Анна Міхальська, речниця Прикордонної служби.

Газета цитує слова Федора Веніславського з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України:

"Це значна цифра для України, оскільки ці люди могли б бути мобілізовані та поповнити лави наших збройних сил, зміцнивши таким чином нашу оборону та безпеку".

Як повідомив речник Головного управління поліції Польщі, щоб екстрадувати таких громадян, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.

"Якщо ми зупиняємо такого іноземця, наприклад, за звичайну перевірку на дорозі, наша система покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою з України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратурі. Польський суд вирішує, чи буде це? воно екстрадоване", — сказав він.

Водночас наголошується, що Польща на підставі угоди з Україною вже видала громадян, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи.

Щодо екстрадиції до України ухилянтів від служби — ця процедура має складний алгоритм. Спочатку Україна має видати міжнародний ордер на арешт людини, а вже після цього суд ухвалює рішення про екстрадицію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 серпня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна може почати домагатися екстрадиції військовозобов’язаних чоловіків, які перетнули кордон під час воєнного стану на підставі підроблених довідок.