У центрі окупованого Донецька потужний приліт: фото та відео

Снаряди, зокрема, влучали і по житлових будинках

У тимчасово окупованому Донецьку знову пролунали вибухи. Цього разу прильоти припали по самому центру міста.

Так, за даними місцевих Telegram-каналів, вибухи пролунали у Ворошилівському районі. Над містом здіймається густий чорний дим.

На місці прильоту почалася пожежа, а місцеві мешканці знаходять уламки. На кількох вулицях навколо епіцентру подій вибило вікна вибуховою хвилею.

На камеру очевидців також було знято й сам момент прильоту.

Після першого вибуху обстріл міста продовжився. Стверджується, що, зокрема, один із снарядів влучив прямо по житловому будинку.

На центральних вулицях палають автомобілі. Даних про постраждалих чи загиблих поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 4 серпня росіяни масово атакували Україну своїми дронами. Удар припав на Одеську область. А кілька літальних апаратів противника, за заявами Києва, впали навіть на території країни НАТО – Румунії. Втім, там цей факт поки що заперечують.

Також ми повідомляли про те, що 2 вересня у Кривому Розі пролунали потужні вибухи, а одразу за ними пролунала повітряна тривога.