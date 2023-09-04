Артилерійські дуелі ЗСУ вже виграють усуху, але є одна проблема: військовий розповів про ситуацію на фронті

Західна зброя посилила бойову міць українських артилеристів

Поки на Заході час від часу критикують контрнаступ ЗСУ, українські воїни продовжують нищити ворога. Свою артилерію росіяни змушені ховати від влучних попадань Сил оборони України, проте сили у кількості снарядів, як і раніше, не рівні.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфа" розповів політолог та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, артилерія росіян все ще лишається величезною проблемою для українських військових.

Сам Кирило не має жодного відношення до артилерії, але його підрозділ щільно контактує із "богами війни". Як тільки у ЗСУ побільшало сучасної зброї, то стріляти вони стали далі й точніше. Крім того, західна техніка маневреніша, тому переміщуються українські воїни теж швидше, ніж росіяни.

За словами політолога, артилерійські дуелі Сили оборони України стали вигравати практично всуху. Але кількість пострілів на день у ЗСУ обмежена.

"На Запорізькому напрямку ворог змушений постійно ховати свою арту, бо ми дістаємо її досить швидко і точно. Але таке відчуття, що в окупантів нескінченна кількість снарядів. А у нас вони – лімітовані", – розповів Кирило Сазонов.

Детальніше про контрнаступ ЗСУ та ситуацію на лінії зіткнення загалом читайте у матеріалі: "Військова осінь надій: що відбувається на фронті в Україні".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ після прориву першої лінії оборони росіян тиснуть на другу лінію. Командувач українського угрупування на півдні України Олександр Тарнавський розповів, скільки часу ворог витратив на будівництво оборони.