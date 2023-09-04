Україна обміняла російських льотчиків за "вигідним курсом": ті не стали вибачатися перед українцями (відео)

Російські пілоти не вірять, що на батьківщині на них чекає в’язниця та репресії

Україна 6 травня 2023 року обміняла всіх збитих полонених російських льотчиків на українських захисників. Трьох із них вдалося видати на цілком вигідних умовах 1:15.

Про це розповіли у документальному фільмі ГУР МО України "Збиті льотчики росії". Перед поверненням до рф окупанти не захотіли просити вибачення у українців за біль та страждання, які завдали.

Зокрема, йдеться про пілотів:

Найдовше тривали переговори щодо обміну трьох останніх старших офіцерів: заступників командирів авіаполків підполковників максима кріштопа та сергія косика, а також командира авіаційної ланки майора сергія малова. Понад рік Україна та росія не могли домовитися на їх рахунок, але в результаті переговори закінчилися успішно для української сторони — їх трьох вдалося обміняти на 45 полонених українців, по 15 на кожного з російських пілотів.

Серед повернутих додому українських воїнів були захисники "Азовсталі", нацгвардійці із полку "Азов".

"Нас зустрінуть не як героїв, а й не у в’язницю, я думаю... Не відчуваю ні ненависті, ні злості, ні озлобленості. Репресій я не чекаю, насамперед сподіваюся, що все добре у моїх рідних і близьких", — сказали перед обміном пілоти малов і криштоп, не побажавши вибачитись за воєнні злочини росії перед українцями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у розвідці показали російського пілота, який здався разом із бойовим вертольотом.