За рік могли окопатися: у ЗСУ розвіяли чутки про другу лінію оборони росіян

На другій лінії трохи менше мінних полів

Хоча ЗСУ змогли прорвати першу лінію оборони росіян, проте радіти поки що зарано, оскільки друга лінія буде нітрохи не простішою.

Як розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун в ефірі єдиного марафону українських новин, щільність мінних полів там справді нижча, проте у ворога був рік, щоб окопатися.

"Не знаю, чому всі думають, що вона трохи слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їхня кількість теж досить велика. Єдине, що може нам зіграти на руку – що траншеї, окопи та перекриття не такі міцні", — зазначив. він.

При цьому він не зміг підтвердити інформацію про те, що ця лінія укріплень є суцільними "підземними містами", проте не виключив, що вона має розвинену мережу підземних лабіринтів. За його словами, росіяни мали достатньо часу, щоб створити там величезну кількість укріплень.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що тільки минулого тижня в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано 3 квадратні кілометри української території. При цьому спроби росіян повернути втрачені позиції жодних успіхів не принесли.