Поки не зіпсувалася погода: полковник назвав ціль ЗСУ до початку сезону дощів

Через кілька місяців погодні умови кардинально зміняться, військові дії будуть виглядати так само, як і минулої зими

Вплив кліматичних умов на бойові дії на фронті є колосальним. Велику роль відіграють дощі, тому що цей фактор створює великі проблеми для пересування техніки. Тому до початку дощового сезону є певні завдання, які потрібно виконати.

Російські окупанти в цьому плані не мають переваги, а тому для них теж почнуться проблеми. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Петро Черник в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Західна техніка дуже важка. Танк важить до 75 тонн. Якщо ґрунт буде мокрим, танк рухатися не зможе. Це стосується і бойових машин піхоти — як західного зразка, які можуть важити до 30 тонн, так і старих радянських зразків, які можуть важити в межах від 10 до 13 тонн", — сказав він.

За його словами, завдання на поки ще сухий період — насамперед обвалити південний плацдарм, вийти на північне Приазов’я. Найкращим місяцями для виконання цієї місії стануть вересень та жовтень.

"Але ми повинні усвідомлювати, що противник б’ється на смерть і не здається. Вони чудово розуміють, що від нинішньої "лінії Суровікіна" до Перекопського перешийка більше укріплень немає. Тому запеклі бої ще триватимуть", — наголосив Черник.

На думку полковника, зараз немає жодних ознак того, що у ворога є потенціал для відігравання ситуації, щоб захопити якісь наші території у такому обсязі та з такою швидкістю, як це було на початку широкомасштабного вторгнення.

Павло Черник додав, що росія не має жодної переваги, якщо говорити про вплив погодних умов. У противника також важка техніка і він також відчує ці проблеми.

"Ні, у них немає переваги. Тому що все важче 10 тонн все одно вантажить у вологому ґрунті. 10 тонн самі по собі – це вже важко. Усі трактори – по кілька тонн. Все, що важче 10-15 тонн – а російські та радянські танки важать 39-43 тонни – все одно в’язнуть. Отже, ні про яку перевагу говорити не можна", — пояснив він.

Через кілька місяців погодні умови кардинально зміняться, військові дії будуть виглядати так само як і минулої зими.

"Замре лінія фронту, і ми будемо в зоні вогневої рівноваги. Так було всю минулу зиму. Щоправда, є нюанси. Земля може промерзнути, це теж змінює ситуацію. Але для цього потрібно, щоб морози -10 градусів і нижче стояли щонайменше тиждень, щоб грунт добре промерз. Тоді формат війни буде таким самим, як влітку, тільки солдатам доведеться тепліше одягатися. Плюс впливатиме сніг і вітер", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну приніс розкішну погоду антициклон Olenka. Синоптики обіцяють, що попереду на українців чекає бабине літо.