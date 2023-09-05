Бельгія готова передати Україні потужні ракети – які можливості Sea Sparrow

Вартість однієї ракети склала приблизно 7000 євро — скільки ракет отримає Україна

Арсенал Збройних сил України поповниться новою зброєю — Міністерство оборони Бельгії закупило у Німеччині 14 ракет класу "море-повітря" RIM-7 Sea Sparrow, вісім з них обіцяють передати Україні. Ракети такого зразка Україна вже отримувала від США — аби застосовувати цей тип потужних боєприпасів, українські військові модернізували свої пускові установки "Бук".

У канцелярії голови Міноборони Бельгії Людивін Дедондер наголосили, що ця допомога "ілюструє взаємодоповнюваність бельгійської підтримки", пише бельгійська газета L'Echo.

Ракета Sea Sparrow розроблена компаніями Raytheon і General Dynamics. Її дальність становить до 30 кілометрів, а швидкість — близько 4200 кілометрів на годину. Ракети такого типу можна запускати як з моря, так і з суші — це дає Україні можливість перехоплювати ворожі літаки і крилаті ракети.

Як пишуть ЗМІ, нещодавно Німеччина вивела з експлуатації останній фрегат, який використовував ці американські боєприпаси, тож Україна може переробити їх для використання з землі або з безпілотників.

Але це ще не всі "сюрпризи" від бельгійців — Брюссель може ухвалити рішення про новий пакет допомоги для української армії на 150 000 євро.

Крім того, міністр оборони Бельгії також пропонує передати ЗСУ 3200 магазинів FNC для штурмових гвинтівок від Fabrique Nationale і близько 50 підривних снарядів Bangalore.

Характеристика RIM-7 Sea Sparrow

Американська корабельна зенітна і протиракетна система малої дальності, призначена в основному для захисту від протикорабельних ракет, — пише Вікіпедія. Система була розроблена на початку 1960-х років на базі ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow як легка зброя "точкової оборони", яку можна було якнайшвидше модернізувати для використання на існуючих кораблях. У цьому втіленні це була дуже проста система, керована радіолокаційним підсвіченням, що наводиться вручну.

Після взяття на озброєння система зазнала значного розвитку в автоматизовану систему, подібно до інших ракет Військово-морських сил США, таких як RIM-2 Terrier. Сучасні модернізації RIM-7 Sea Sparrow для використання у форматі "повітря-повітря" призвели до аналогічних покращень Sea Sparrow протягом 1970-х і 80-х років. Зараз вона більша, швидша і має нову головку самонаведення і систему запуску, придатну для вертикального пуску із сучасних військових кораблів. Через п'ятдесят років після розробки Sea Sparrow залишається важливою частиною ешелонованої системи протиповітряної оборони, забезпечуючи компонент малої/середньої дальності, особливо ефективний проти морських ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні "засвітилася" нова військова допомога з Іспанії.