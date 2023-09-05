В Україні дозволили виїжджати ще одній категорії громадян: озвучено перелік документів

Зміни набули чинності 1 вересня

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що багатьом нашим громадянам, як і раніше, заборонено виїзд із країни. А тим, хто може це зробити, потрібні відповідні документи. Наприклад, 5 вересня було озвучено список паперів, які необхідно пред'явити на кордоні студентам-льотчикам.

Так, за даними ДПСУ, з 1 вересня набули чинності зміни правил перетину кордону. Зокрема, пропуск з України студентів чи курсантів навчальних закладів України, які прямують за кордон для проходження практичної льотної підготовки до іноземних навчальних закладів або до авіаційних шкіл здійснюється прикордонниками за наявності таких підтверджуючих документів:

довідка від навчального закладу України про направлення студента або курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному навчальному закладі або в авіаційній школі;

військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Студенти або курсанти навчального закладу України можуть безперервно перебувати за кордоном не більше терміну проходження практичної льотної підготовки в іноземних навчальних закладах або в авіаційних школах", — зазначають у службі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 серпня список громадян, які можуть перетинати кордон України, було розширено.