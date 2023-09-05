Відоме кошеня, врятоване після підриву Каховської ГЕС, помстилося окупантам - воно їх підірвало (відео)

Кіт став одним із символів чергових звірств окупантів

Відоме своєю сумною долею херсонське кошеня, якого врятували під час підриву росіянами Каховської ГЕС, оговталося і живе на Хмельниччині. Вже разом із новим господарем пухнастий українець передав гарячий "привіт" своїм кривдникам.

Передісторія: після підриву Каховської ГЕС міста та села у її окрузі виявилися затопленими. Через це постраждали багато людей та тварин. Одним із постраждалих було руде кошеня, відео з порятунком якого завірусилося в мережі. Про нього тоді писали багато медіа і він став одним із символів чергових звірств окупантів.

А вже 5 вересня в мережі набирає популярності вже нове відео з цим кошеням. За даними авторів, зараз рудий проживає в Хмельницькій області, а разом із новим господарем бере участь у стрімах (прямих трансляціях). Так ось, кошеня та його нова родина справжні патріоти та збирають донати для ЗСУ. Завдяки стріму вони зібрали гроші на FPV-дрон для наших захисників, а вже вони в особі третьої штурмової бригади надіслали "відповідь" росіянам.

Стверджується, що внаслідок атаки дроном врятованого кошеня було пошкоджено або знищено танк Т-72 вартістю близько трьох мільйонів доларів. Таким чином, виходить, що херсонський кіт "помстився" своїм кривдникам.

У мережі зараз активно обговорюють нове відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що із зоопарку "Казкова Діброва", який постраждав внаслідок підриву Каховської ГЕС, дивом вдалося врятувати частину тварин.