Винуваті самі: один із головних друзів неприємно пояснив затримку військової допомоги Україні

Висловлювання пролунало на тлі відставки Резнікова

Литва, яка постійно допомагає Україні, висловилася з приводу корупції у нашій країні. За словами її президента Гітанаса Науседи, вона гальмує постачання зброї від союзників.

Як пише "LRT", президент Науседа вважає корупцію в Україні однією з найважливіших причин, які впливають на ухвалення рішення щодо допомоги нашій країні. На його думку, саме цей фактор спричинив затримку поставок американських винищувачів F-16.

"Ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, отже, вони мають враховувати настрої свого суспільства та думку виборців. Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", — сказав Науседа.

Видання зазначає, що цей вислів пролунав на тлі новини про відставку міністра оборони України Резнікова, відомство якого не раз потрапляло у корупційні скандали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилися подробиці скандальної закупівлі курток для ЗСУ.