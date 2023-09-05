В окопах не можна агітувати: Данілов провів цікаве порівняння з Першою світовою, говорячи про вибори

Процес виборів — це змагання насамперед платформ, величезні дискусії, з’ясування, куди має рухатися країна далі

Проведення виборів в Україні в умовах повномасштабної війни та воєнного стану може призвести до дестабілізації в країні. Цим своєю чергою відразу ж скористаються російські окупанти.

Таку заяву у вівторок, 5 вересня, зробив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов у рамках Київського безпекового форуму.

"У тій ситуації, в якій знаходиться наша країна, це питання якраз про дестабілізацію. Чому? Тому що вибори — це змагання насамперед платформ, величезні дискусії, це з’ясування, куди має рухатися країна, бо йдеться про вибори до Верховної Ради. Раду та вибори президента, давайте називати речі своїми іменами. Ви уявляєте собі, як у стані війни розгортатимуться такі дискусії?", — вважає Данілов.

За його словами, у такому випадку росія активно використовуватиме ІПСО та агентуру, яка ще не вся "почищена". Плюс до всього є ще одне важливе питання — як фізично проходитиме процес виборів.

"Ми повинні як держава кожному, наголошую, кожному громадянину право голосування. Скажіть, будь ласка, де під час такої активної фази війни ви бачили вибори? Деякі в Сполучених Штатах нам починають розповідати про Ізраїль. Так я вибачаю, в Ізраїлі немає такої активної фази ", — сказав секретар РНБО.

Також Данилов занурився в історію і навів приклад Першої світової війни, коли політизація фронту буквально розвалила його.

"Давайте повернемося на початок минулого століття, згадаємо, коли почався розвал росії, коли почався цей великий рух більшовизму і так далі. Він почався після того, як у 1914 році під час Першої світової війни почали з’ясовувати стосунки й коли агітатори в окопах почали агітувати за радянську владу", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо проведення виборів. За його словами, він би сам хотів провести вибори.