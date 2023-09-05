Не лише роздати нагороди: Сирський розкрив деталі візиту Зеленського на фронт (фото)

Президент порушив найважливіші зараз теми для військових

Під час поїздки на фронт Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де нагородив військових та обговорив з командуванням обстановку на Лиманському та Соледарському напрямках. Також він побував у розташуваннях кількох бойових бригад.

Подробиці візиту повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він також опублікував фото, де українському президенту показують секретну карту боїв.

На зустрічі з військовим командуванням Володимир Зеленський не лише послухав доповіді про оперативну обстановку у зоні відповідальності ОТУ "Лиман" та ОТУ "Соледар", а й обговорив забезпечення військових. Серед іншого мова зайшла за артилерійські снаряди, ракети для систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Крім того, глава держави відвідав розташування 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Ряд військовослужбовців з оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця", які відзначилися під час виконання бойових завдань, нагородили орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські воїни виграють артилерійські дуелі, але росіяни перевершують ЗСУ за кількістю снарядів. У захисників складається враження, що у ворога нескінченні запаси артилерійських снарядів, тоді як українська сторона має ліміт.