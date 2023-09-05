"Приносимо вибачення жителям Маріуполя": скандальний фільм "Юрик" знімають з усіх ресурсів

Нова та виправлена версія фільму буде опублікована згодом на YouTube

Новий художній фільм "Юрик", який був презентований до Дня Незалежності України та який викликав обурення у маріупольців, буде знятий з усіх ресурсів. Творці кінокартини попросили вибачення у жителів Маріуполя.

Таке повідомлення опубліковано на сторінці кіновиробника OsnovaFilm. У компанії зазначили, що над фільмом продовжуватимуть роботу.

"Раніше ми вже зазначили, що фільм буде доопрацьовано — у ньому з’явиться документальний постскриптум, а згадка про реальні події буде виключена. Проте в ці дні ми розуміємо, що ці заходи були недостатні. Тому художній фільм "Юрик" буде знятий з усіх наших ресурсів і ми продовжимо роботу над змінами", — йдеться у повідомленні.

Зокрема у стрічці відбудуться такі зміни:

вилучення міста Маріуполь із фільму;

виключення назви місії евакуації, які не відповідали дійсності.

При цьому історія дитини на війні буде збережена, тому що, на думку творців, це важливо для України й такі історії не дають забувати про загальний біль та спільну війну в країні.

"Тільки після того, як ми будемо готові вийти з новою версією фільму, ми викладемо її на свій ресурс. Основа Фільм у YouTube. Ми ще раз вибачаємося перед жителями Маріуполя, а також захисниками міста та волонтерами, які робили все можливе, щоб врятувати людей від злочинів окупантів", — сказали в OsnovaFilm.

Чому навколо фільму "Юрик спалахнув скандал

Після виходу у світ художнього фільму "Юрик" у мережі розгорівся справжній скандал. Мешканці Маріуполя та інші українці, які не з чуток знають, що відбувалося в окупованому Маріуполі, почали звинувачувати творців фільму на брехні.

Зокрема обурення у глядачів викликав той факт, що герої фільму мали воду і світло, і до того ж вони могли ще й вільно пересуватися містом. Всі ті, хто був тоді в Маріуполі або стежив за новинами з цього міста, знають, що такої ситуації там не було й близько.

Також у стрічці показано момент, що маріупольців нібито евакуюють із міста представники ОБСЄ на напівпорожньому автобусі. Насправді ж такого теж не відбувалося.

Загалом користувачі мережі зібрали у всьому фільмі фрагменти, які, враховуючи факти, вони називають брехнею.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в інтерв’ю "Телеграфу" про те, що зараз відбувається у зруйнованому окупантами місті.