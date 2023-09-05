"Без "Бредлі" не вижили б": бійці ЗСУ розповіли, як американська БМП допомогла звільнити Роботине

"Бредлі" вже не раз рятувала солдатам ЗСУ життя

Визволення села Роботине було дуже складним завданням. Але без БПМ "Бредлі" це було б зробити ще важче. Саме цій машині визволителі Роботино оспівують дифірамби.

Про це пише CNN, посилаючись на розповідь бійців ЗСУ. Вони розповіли, як на своїх американських БМП їм доводилося пробиватися до Роботиного трасою Т0408, яку тепер там називають "дорогою в пекло".

"Небо "чорне від дронів", постійні артилерійські та повітряні бомбардування та колись родючі поля, забиті російськими мінами. Траншеї та бліндажі, які роблять будь-яке просування на південь практично неможливим", — описують цю місцевість солдати.

Але незважаючи на це вони щодня виїжджають нею на "Бредлі" і виконують різні бойові завдання. Саме на цій машині, до речі, із Ряботиного і було евакуйовано місцевих жителів у серпні. Росіяни, за словами воїнів, били тоді протягом усієї операції. Вони також розповіли, як "Бредлі" вже неодноразово рятувала їм життя.

"Але без Бредлі, кажуть чоловіки, ніхто б не вижив. Вони з гордістю показали CNN деякі прямі артилерійські влучення в БМП, неодноразово оспівуючи їм дифірамби. Єдиним їх недоліком, каже Карацупа, є характерний свистячий звук, який можна почути за багато миль. У цього є позитивна сторона: вселяючи страх у росіян, додав, і заспокоюючи передову українську піхоту, яка знає, що вогневе прикриття вже в дорозі", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вміє потужна американська БМП "Бредлі", яку передають Україні.