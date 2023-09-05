Окупанти запустили відразу кілька груп безпілотників по Україні: де чекати тривог

ЗСУ готуються відбивати небезпеку

Російські окупанти традиційно влаштовують нічний терор українців і цього разу запустили кілька груп ударних безпілотників, через яких тривоги можуть бути оголошені у південних областях.

Як інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (росія). Кількість БПЛА у групах не називається.

"Можливо поширення тривог у напрямку руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що з настанням осені українцям варто готуватися до посилення російського повітряного терору, хоча такого масштабу ударів, як минулого року цього сезону, швидше за все, не буде.

При цьому в росії повідомили, що успішно змогли застосувати ракети "Кинджал" з літака Су-34, а тому є ймовірність, що кількість тривог в Україні збільшиться. Оскільки раніше їх включали по всій країні під час зльоту літаків МіГ-31, то тепер вони можуть бути включені після зльоту та іншого типу бомбардувальників.