Знищили навіть балістику: у Повітряних Силах розповіли про результативність роботи ППО

Всього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі

У ніч проти 6 вересня росіяни завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Силами та засобами протиповітряної оборони у взаємодії із ППО Сил оборони, знищено 23 повітряні цілі.

Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних Сил України. Окрім іншого, знищено одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Інфографіка знищення ворожих повітряних цілей 6 вересня

Всього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса; 1 балістичну ракету "Іскандер-М";

"Іскандер-М"; 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

По маршруту слідування ракет та дронів працювала українська протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Знищено 23 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М";

"Іскандер-М"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 6 вересня росіяни протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Було пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. Але найбільша втрата — загинув співробітник агропідприємства. Разом із тим, окупанти спрямували свої ракети на Київ, там лунали вибухи, працювала ППО.