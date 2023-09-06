Росіянам вдалося підбити перший британський танк Challenger 2: стало відомо, що з екіпажем

Відомо, що екіпаж вцілів

В Україні на полі бою ворожим вогнем було виведено з ладу британський танк Challenger 2. Це сталося вперше з початку виробництва Challenger 2 у 1994 році, до цього бойова машина була випадково знищена дружнім вогнем в Іраку у 2003 році.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на відео, яке поширилося у соціальних мережах. Справжність кадрів підтвердило джерело видання у Міноборони Великої Британії.

Водночас, що викликало вибух та виведення танка з ладу – неясно. Також невідомі точний час та місце зйомки. Представник Міністерства оборони Британії зазначив, що ситуація зі знищенням Challenger 2 продемонструвала переваги танка. Відомо, що екіпаж, на щастя, уцілів.

"Це підкреслює якість обладнання, яке ми надаємо Україні. У танках, які мала Україна до отримання підтримки від Заходу, шанси екіпажу залишитися неушкодженими були мінімальними", — наголосив співрозмовник.

Велика Британія передала Україні 14 танків на початку цього року. Проте досі не було підтверджень їхнього використання на передовій. Британські танки перебувають на озброєнні 82-ї десантно-штурмової бригади, Київ планував залишити їх у резерві на випадок прориву на передовій. Однак у серпні цю бригаду було задіяно на ключовому фронті Запоріжжя в районі Роботиного.

У Британії залишилося 213 танків Challenger 2 після передачі 14 Україні. У березні повідомляли, що для бойових дій придатні 157 танків. Раніше противник ніколи не виводив з ладу танки Challenger 2 у бойових діях. Винятком став випадок в Іраку 2003 року, коли бойова машина була випадково знищена дружнім вогнем.

Довідково: Challenger 2 — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Він застосовувався під час бойових дій у Косово та Іраку (з 2003 року по 1 вересня 2010 року). У січні 2023 року адміністрація прем’єр-міністра Ріші Сунака оприлюднила рішення про постачання 28 танків Challenger 2 в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав про характеристики Challenger 2. Особливістю, за яку цей танк поважають у всьому світі, є його посилена броня.